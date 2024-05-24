Три главные задачи комплексного развития территорий города Иванова

Три главные задачи комплексного развития территорий города ИвановаНапомним, с 2021 года в Градостроительный кодекс РФ введена новая глава 10 «Комплексное развитие территорий, которая регулирует механизм комплексного развития на незастроенных территориях, на территориях с неэксплуатируемыми производственными предприятиями, на территориях, занятых аварийными или «ветхими» домами.
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