Три главные задачи комплексного развития территорий города Иванова

Три главные задачи комплексного развития территорий города ИвановаНапомним, с 2021 года в Градостроительный кодекс РФ введена новая глава 10 «Комплексное развитие территорий, которая регулирует механизм комплексного развития на незастроенных территориях, на территориях с неэксплуатируемыми производственными предприятиями, на территориях, занятых аварийными или «ветхими» домами.