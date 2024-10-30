Костромичка пыталась стрясти в суде деньги за лишние звезды у пятизвездочного отеля

Костромичка купила путевку в санаторий на двоих на три дня, но уже на месте сочла условия проживания не соответствующим заявленному уровню «пять звезд», поэтому потребовала вернуть деньги, узнал KOSTROMA.
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