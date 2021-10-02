Поговорил с итальянцем и понял почему нас боятся

☭КОМПАСПолитикаПоговорил с итальянцем и понял почему нас боятсяИстория давняя. И что-то сейчас немного изменилось, но в целом она не только не потеряла актуальности, а даже, наоборот.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений КовальЧуковскийБыл на Мальте, природа там именно такая.Dionis RusveltЕвропа, она такая: - и, хачется... И, колется и "мамка" не отпускает! Казалось бы, что "взрослая", а все одно на настальгии, что возьмут за ручку и отведут в детский сад, - все никак не отпускает... А если серьёзно, то не боится Европа России. Европа, тупо, не привыкла к самостоятельной жизни из-за страха, что у неё это не получится.. А Россия - сама себе пуговку пришьёт и носки постирает, без того, чтобы "мамку" обременять!... Помните стихотворение "о маме"? "..Мама спит. Она устала, ну, и я играть не стала...". В этом вся Россия: дерзкая, самостоятельная, но и в то же время - скромная!!..AMAndy Manson15 км на веле туда и обратно это так тяжело? Это расстояние пешком по пересеченной местности с велосипедом на спине не представляет никакого труда. Я понимал бы, если это было ну хотя бы 60 км туда и обратно с учетом того, что местность сильно холмистая, дорога не асфальтированная и велосипед вы видели второй раз в жизни.Людмила РечкинаИнтересная статья! Особенно еспи знаешь немного Мапьту...Да, это очень небопьшой остров, где городки "перетекают" один в другой...Провепа там 6 пет...работапа...Интересные обычаи и традиции...(Правда, ЕС "испортип" кое-что в этой патриархапьной жизни.) (Пишу "п", т.к. нужная буква не работает).Леонид Попивняк...Общался с итальянцами и на отдыхе в Турции.....и в кафешке в Питере......люди как люди......негатива не заметил......Комментировать
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