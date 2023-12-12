Госдеп: новый пакет помощи США Украине может стать одним из последних

Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму $200 млн может стать одним из последних в том случае, если Конгресс не согласует выделение дополнительных средств на эти цели, говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
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