Госдеп: новый пакет помощи США Украине может стать одним из последних

Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму $200 млн может стать одним из последних в том случае, если Конгресс не согласует выделение дополнительных средств на эти цели, говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.