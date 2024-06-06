Процесс реновации аэропорта Сухума идёт полным ходом Старые здания не прошли строительную экспертизу и их полностью снесли.
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Процесс реновации аэропорта Сухума идёт полным ходом Старые здания не прошли строительную экспертизу и их полностью снесли.