БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Разыскивается «отец поражения». Кто и зачем «шьет» в Киеве «дело Залужного»

Разыскивается «отец поражения». Кто и зачем «шьет» в Киеве «дело Залужного»

Роман Рейнекин.   Саундтреком к серии свежих слухов и вбросов в киевских околовластных кругах может стать старая песня еще не испорченного политикой молоденького Макаревича: «Вот, новый поворот, что он нам несет – радость или взлет?».

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