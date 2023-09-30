Разыскивается «отец поражения». Кто и зачем «шьет» в Киеве «дело Залужного»

Роман Рейнекин. Саундтреком к серии свежих слухов и вбросов в киевских околовластных кругах может стать старая песня еще не испорченного политикой молоденького Макаревича: «Вот, новый поворот, что он нам несет – радость или взлет?».
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