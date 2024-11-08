В России выбрали автомобиль года. Спойлер: он китайский

Подведены итоги Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 авто»: жюри, в которое вошли автомобильные журналисты и блогеры, проголосовали за лучшие модели года в пяти основных номинациях и выбрали Car of the year — «Автомобиль года».