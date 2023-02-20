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«VK Реклама» запустила опцию автоматического создания видеороликов для продвижения

«VK Реклама» запустила опцию автоматического создания видеороликов для продвижения

На платформе «VK Реклама» появилось решение для автоматического создания видеороликов. Алгоритмы платформы за несколько секунд сделают видеорекламу на основе изображений рекламодателя и готовых шаблонов в кабинете, сообщила пресс-служба соцсети.

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