«VK Реклама» запустила опцию автоматического создания видеороликов для продвижения

На платформе «VK Реклама» появилось решение для автоматического создания видеороликов. Алгоритмы платформы за несколько секунд сделают видеорекламу на основе изображений рекламодателя и готовых шаблонов в кабинете, сообщила пресс-служба соцсети.
На платформе «VK Реклама» появилось решение для автоматического создания видеороликов. Алгоритмы платформы за несколько секунд сделают видеорекламу на основе изображений рекламодателя и готовых шаблонов в кабинете, сообщила пресс-служба соцсети.
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