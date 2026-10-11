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SUSANIN

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Жителей Ижевска призвали не оставлять животных на дачах после окончания сезона

Жителей Ижевска призвали не оставлять животных на дачах после окончания сезона

Ижевск. Удмуртия. Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных призвала дачников не оставлять кошек и собак на участках после окончания сезона.

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