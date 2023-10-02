А может мама его стоя рожала . на бетонном полу? Подоляк: Удары по России наносят сами россияне с территории своей страны Удары по объектам в России наносят сами россияне, находящиеся на территории своей страны.
Миша таки ударился головой..
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Думаю, это те новые россияне, которые получили гражданство как беженцы с украины. Кастрюлеголовых в Россию полно прибежало. Квартиры получили, материальную помощь получили, бесплатно подлечились и расправили крылья, давай гадить там , где живут. По-другому они не могут.
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4 час.
Коська
Он, бедняга, просто перепутал АГЕНТОВ СБУ, засланных на территорию России заблаговременно и получивших Российское гражданство, с коренными гражданами РФ!!! БЫВАЕТ!!!
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3 час.
Юна
Зачем нам знать, что этот убогий Заподляк говорит?
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1 час.
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