Медвежий угол
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Медвежий угол

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Миша таки ударился головой..

Миша таки ударился головой..

А может мама его стоя рожала . на бетонном полу? Подоляк: Удары по России наносят сами россияне с территории своей страны Удары по объектам в России наносят сами россияне, находящиеся на территории своей страны.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Думаю, это те новые россияне, которые получили гражданство как беженцы с украины. Кастрюлеголовых в Россию полно прибежало. Квартиры получили, материальную помощь получили, бесплатно подлечились и расправили крылья, давай гадить там , где живут. По-другому они не могут.
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4 час.
Коська
Он, бедняга, просто перепутал АГЕНТОВ СБУ, засланных на территорию России заблаговременно и получивших Российское гражданство, с коренными гражданами РФ!!! БЫВАЕТ!!!
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3 час.
Юна
Зачем нам знать, что этот убогий Заподляк говорит?
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