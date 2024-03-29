Оскар Кучера высказался о признании Аллы Пугачевой иноагентом

Известный актер и телеведущий Оскар Кучера обвинил Аллу Пугачеву в непоследовательности – накануне певица опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети, что, мол, она скорбит по погибшим в «Крокус Сити Холле» в душе, а не в соцсетях, мол, как другие артисты.