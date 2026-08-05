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Талалаев про 0:1 с «Зенитом»: «Балтика» достойно выглядела, проиграла гегемону. Мне понравилось. Даже думаю дать выходной – погулять по Петербургу немножко, насладиться»

Андрей Талалаев остался доволен игрой «Балтики» против « Зенита » (0:1) в FONBET Кубке России. «Достойно очень выглядели.

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