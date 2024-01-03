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«Боже милостивый». Алек Болдуин оставил комментарий под видео Камилы Валиевой

«Боже милостивый». Алек Болдуин оставил комментарий под видео Камилы Валиевой

Ранее Валиева выложила в соцсети поздравление с Новым годом и показала, как катается в Парке Горького в Москве.

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