Дима Билан больше не хозяин дома в подмосковном «Монтевиле». Особняк на 440 квадратных метров, где он прожил несколько лет, искал покупателя несколько месяцев: сначала его выставили за 270 миллионов рублей, затем цену снизили до 250 миллионов.