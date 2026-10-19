Дима Билан больше не хозяин дома в подмосковном «Монтевиле». Особняк на 440 квадратных метров, где он прожил несколько лет, искал покупателя несколько месяцев: сначала его выставили за 270 миллионов рублей, затем цену снизили до 250 миллионов.
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