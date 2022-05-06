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Ставка на истощение: США пророчат майдан в Москве, но громадяне точат ножи для «Зе» и Ко

Ставка на истощение: США пророчат майдан в Москве, но громадяне точат ножи для «Зе» и Ко

Чем страшны для киевского режима позиционные сражения и ракетные удары ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре Украины По данным американского Института по изучению войны, на украинских фронтах вот уже две недели не происходит ничего интересного.

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