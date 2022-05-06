Ставка на истощение: США пророчат майдан в Москве, но громадяне точат ножи для «Зе» и Ко

Чем страшны для киевского режима позиционные сражения и ракетные удары ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре Украины По данным американского Института по изучению войны, на украинских фронтах вот уже две недели не происходит ничего интересного.
Чем страшны для киевского режима позиционные сражения и ракетные удары ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре Украины По данным американского Института по изучению войны, на украинских фронтах вот уже две недели не происходит ничего интересного.
Свежие комментарии