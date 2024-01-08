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Конгрессмены США потребовали от главы Пентагона деталей его госпитализации

Конгрессмены США потребовали от главы Пентагона деталей его госпитализации

Законодатели из комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США 7 января заявили, что глава Пентагона Ллойд Остин должен объяснить, почему в американском минобороны своевременно не сообщили о его госпитализации.

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