Американский аналитик: США передадут Финляндии вооружение для «противостояния России»

В случае, если Россия победит в вооруженном конфликте на Украине, а в этом вряд ли стоит сомневаться, США придется еще более активно вооружать и оснащать страны, находящиеся на восточном фланге Североатлантического альянса.
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