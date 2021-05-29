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Русский феникс

Русский феникс

Чтобы чего-то достичь в жизни требуется умение побеждать. То есть — добиваться цели несмотря на трудности и препятствия.

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Susan Vanin
Браво!
Александр Лисовский
Сначала было слово! ..... Потом понеслось.
Jolie
Так либералам "всё не так !".... но переживёте. Сами-то что для Родины сделали?
Игорь Кузнецов
Уточняю - либероидам "всё не так !". И таким, как Рашкин - тоже.
Jolie
Рашкин это ,простите, кто?) Шизоидам "всё плохо" -что не по их!)
Игорь Кузнецов
О том, что коммунисты связаны плотным сотрудничеством с Навальным много написано в инете, есть видеофрагменты. - Навальный и КПРФ создали очень эффективную коалицию, когда коммунисты решают задачи наверху, а навальнята — снизу. Но цель у них общая. К настоящему моменту влияние Геннадия Зюганова в КПРФ ослабло до минимума. Все же, возраст дает о себе знать. 16 февраля 2021 года глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин выступил с пламенной речью, которая, уверен в этом, может войти в историю российского парламентаризма. (если хотите, посмотрите в инете)

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