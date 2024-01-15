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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В 20 раз смертельнее ковида. Что за "болезнь X" может вызвать новую мировую пандемию?

Меры защиты от таинственной инфекции будут обсуждать на Всемирном экономическом форуме Во всем мире обсуждают таинственную "болезнь X", которая может прийти на смену коронавирусу и вызвать новую, даже более мощную пандемию.

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