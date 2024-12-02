🇺🇦Могилизация по-zеленски😂 Геноцидники из СС ТЦК продолжают отлавливать и "паковать" местных "добровольцев" в штурмовики☠️ #ВСУ #ТЦК #Украина #Мобилизация #Могилизация.
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🇺🇦Могилизация по-zеленски😂 Геноцидники из СС ТЦК продолжают отлавливать и "паковать" местных "добровольцев" в штурмовики☠️ #ВСУ #ТЦК #Украина #Мобилизация #Могилизация.
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