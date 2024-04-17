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Рогов: представители Украины на ЗАЭС станут корректировщиками ударов ВСУ по ней

Рогов: представители Украины на ЗАЭС станут корректировщиками ударов ВСУ по ней

Попав на Запорожскую АЭС, представители Украины начнут помогать своим войскам наносить удары по ней. Фактически они станут ядерными террористами, заявил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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