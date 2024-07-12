Студенты СПбДА из Африки участвуют в восстановлении храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Гавриловское

Они трудятся под руководством протоиерея Димитрия Березкина С 23 июня семь студентов из Африки, обучающихся в Санкт-Петербургской духовной академии из Нигерии, Демократической Республики Конго, Кении и Танзании приняли участие в стройотряде, который восстанавливает и расписывает храм Покрова Пресвятой Богородицы в с.