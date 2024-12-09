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КДК РФС рассмотрит удаление тренера "Краснодара" Мусаева в матче с "Локомотивом"

КДК РФС рассмотрит удаление тренера "Краснодара" Мусаева в матче с "Локомотивом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева за нецензурную брань в адрес арбитра в концовке встречи с московским "Локомотивом".

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