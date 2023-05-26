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Медведев уличил Киев в планах разделить Украину, как Корею

Медведев уличил Киев в планах разделить Украину, как Корею

Власти Украины планируют разделить республику по примеру Корейской войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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