Спортивные выходные с «Известиями»

БиатлонКубок России. Пятый этап Фото: olympteka.ru После новогодних праздников закончился перерыв и в главных российских соревнованиях по зимним видам спорта, которые для наших спортсменов стали основными после отстранения от международных стартов.
БиатлонКубок России. Пятый этап Фото: olympteka.ru После новогодних праздников закончился перерыв и в главных российских соревнованиях по зимним видам спорта, которые для наших спортсменов стали основными после отстранения от международных стартов.
Свежие комментарии