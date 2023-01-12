ИЗВЕСТИЯ iz

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Спортивные выходные с «Известиями»

Спортивные выходные с «Известиями»

БиатлонКубок России. Пятый этап Фото: olympteka.ru После новогодних праздников закончился перерыв и в главных российских соревнованиях по зимним видам спорта, которые для наших спортсменов стали основными после отстранения от международных стартов.

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