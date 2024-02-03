Безумие, если не хуже: употребляли запрещенные вещества на иконе - полиция Краснодара ищет студенток

По имеющимся, но пока не подтвержденным официально сведениям, две первокурсницы из краевой столицы употребляли запрещенные вещества на иконе Святителя Николая Чудотворца, при этом вели видеосъемку и отправили все в соцсети.
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