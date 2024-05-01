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Bloomberg: фонды активно инвестируют в газ, опасаясь скачка цен на топливо

Bloomberg: фонды активно инвестируют в газ, опасаясь скачка цен на топливо

Инвестиционные фонды три недели подряд скупают фьючерсы на газ. Об этом пишет Bloomberg. Число чистых длинных позиций по эталонным газовым фьючерсам TTF выросло до самого высокого уровня с октября 2023 года.

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