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Царьград

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День Победы в Санкт-Петербурге в 2025 году: программа праздничных мероприятий

День Победы в Санкт-Петербурге в 2025 году: программа праздничных мероприятий

Петербург станет центром праздничных гуляний: на главных площадках города будут организованы военно-исторические выставки, реконструкции, интерактивные зоны и концерты с участием известных артистов.

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