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Царьград

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В Великобритании жителям будут доплачивать за экономию электричества на фоне СВО

В Великобритании жителям будут доплачивать за экономию электричества на фоне СВО

Эта мера нацелена на выравнивание спроса и предложения в энергетической системе страны.В Великобритании будет введена система выплат для домохозяйств и бизнесов за экономию электроэнергии, сообщает Financial Times.

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