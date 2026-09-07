Немкин: злоумышленники активно используют тему цифрового рубля как повод для обмана

Злоумышленники стали использовать тему цифрового рубля для обмана граждан. Об этом в своем Телеграм-канале написал член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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