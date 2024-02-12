Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как российские взносы доходят до «международных» организаций?

Как российские взносы доходят до «международных» организаций?

А интересно, как Россия платит взносы в разные «международные» организации? Ведь все транзакции в долларах и евро нам заблокировали.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Выходит, если судить не по бумагам и разговорам, а по делам, это правительство - не наше? Так кого мы тут выбираем, это насмешка?
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17 час.
Игорь Максаков
Необходимо выйти из всех этих не нужных России организаций и даже из ООН, а создать на базе БРИКС свой ООН, а не тратить на всё это враждебное для нас баснословные деньги, а там нам толку от этого нет никакого, только говна ушат на голову. США, как хитро создали ЕС, чтобы с каждой европейской страной в отдельности не договариваться по разным наболевшим вопросам, а также для полного контроля выполнения своих желаний европейскими странами через своих ставленников. Вот поставили это утрахище (еврокомиссию), за которых никто не голосовал и они рулят по тому маршруту, который им дяда Сэм указал и в угоду ему. С одной стороны это нам на руку, быстрее они там свалятся в дыру колхозного туалета и уже не выплывут из дерьма, но с другой стороны быстрее бы это случилось. А конец очевиден и процесс идёт, осталось нам только ждать! Всё плохое когда-нибудь заканчивается!
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17 час.
Н
Николай
Толстой - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13 час.

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