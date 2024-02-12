Как российские взносы доходят до «международных» организаций?

Игорь Максаков

Необходимо выйти из всех этих не нужных России организаций и даже из ООН, а создать на базе БРИКС свой ООН, а не тратить на всё это враждебное для нас баснословные деньги, а там нам толку от этого нет никакого, только говна ушат на голову. США, как хитро создали ЕС, чтобы с каждой европейской страной в отдельности не договариваться по разным наболевшим вопросам, а также для полного контроля выполнения своих желаний европейскими странами через своих ставленников. Вот поставили это утрахище (еврокомиссию), за которых никто не голосовал и они рулят по тому маршруту, который им дяда Сэм указал и в угоду ему. С одной стороны это нам на руку, быстрее они там свалятся в дыру колхозного туалета и уже не выплывут из дерьма, но с другой стороны быстрее бы это случилось. А конец очевиден и процесс идёт, осталось нам только ждать! Всё плохое когда-нибудь заканчивается!