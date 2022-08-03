MÉXICO CORRUPCIÓN - Fiscalía mexicana investiga al expresidente Peña Nieto por tres delitos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que investiga al expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), por al menos tres casos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral.
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