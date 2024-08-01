Мэр Киева Кличко возложил вину за снос усадьбы Зеленских на власти Украины

Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с Politico обвинил украинские власти за ситуацию вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что законодательно киевская мэрия бессильна в вопросе восстановления здания, представляющее архитектурную ценность.