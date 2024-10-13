На Украине сотрудники военкомата в поисках новобранцев заблокировали ресторан

На Украине в городе Яремче Ивано-Франковской области сотрудники местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в поисках новобранцев заблокировали ресторан и устроили проверку документов.
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