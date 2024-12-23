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Житель Красноборского округа благодаря субсидии открыл автосервис

Житель Красноборского округа благодаря субсидии открыл автосервис

Кадровый центр помог жителю Красноборского округа открыть собственный бизнесЖитель Красноборского округа воспользовался государственной субсидией от кадрового центра для открытия бизнеса в области автосервиса.

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