Житель Красноборского округа благодаря субсидии открыл автосервис

Кадровый центр помог жителю Красноборского округа открыть собственный бизнесЖитель Красноборского округа воспользовался государственной субсидией от кадрового центра для открытия бизнеса в области автосервиса.
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