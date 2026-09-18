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Царьград

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Маттео Бруни анонсировал визит Папы Римского Льва XIV во Францию

Маттео Бруни анонсировал визит Папы Римского Льва XIV во Францию

Папа Римский Лев XIV посетит Францию с 25 по 28 сентября. В рамках визита он проведет службы в Париже и встретится с мировыми лидерами в Меце.

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