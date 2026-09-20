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Крупные банки переводят деньги на блокчейн, но пока делают ставку на институциональных клиентов

Крупные банки переводят деньги на блокчейн, но пока делают ставку на институциональных клиентов

Крупнейшие финансовые организации активно развивают токенизацию банковских депозитов, однако их решения пока ориентированы преимущественно на корпоративных и институциональных клиентов.

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