Физическая активность на фоне онкологии повышает выживаемость пациентов

Занятия физической активностью в свободное время после постановки диагноза рака повышают выживаемость по меньшей мере при 10 типах рака: мочевого пузыря, молочной железы, толстой и прямой кишки, эндометрия, почек, легких, предстательной железы, легких и полости рта.