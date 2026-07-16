Очередной исторический «ребрендинг»: Иван Грозный больше не опекун, а холопы теперь — тяглые люди

Страна с непредсказуемым прошлым уже не режет по живому, а только «уточняет формулировки» Юрий Енцов Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Константин Марков На ресурсе «Моя школа» размещён актуальный вариант генеральной линии учебников истории для учащихся с 5-го по 11-й класс.