Российские кроссоверы Jaecoo J7 обновляют бесплатно – появится Android Auto

Автомобильная торговая марка Jaecoo, за которой стоят Omoda и Chery, объявила о начале распространения обновления программного обеспечения мультимедийной системы кроссовера Jaecoo J7 для российского рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии