В Москве прощаются с актрисой Анастасией Заворотнюк

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла в 53 года. В Покровском монастыре в Москве началось прощание с заслуженной артисткой РФ и телеведущей Анастасией Заворотнюк, скончавшейся на 54-м году жизни после тяжелой болезни.
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