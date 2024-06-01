В Москве прощаются с актрисой Анастасией Заворотнюк

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла в 53 года. В Покровском монастыре в Москве началось прощание с заслуженной артисткой РФ и телеведущей Анастасией Заворотнюк, скончавшейся на 54-м году жизни после тяжелой болезни.