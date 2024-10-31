Для благоустройства всегда есть место: в поселке Кудряшовский состоялось выездное заседание

В поселке Кудряшовский состоялось выездное заседание Совета по взаимодействию Законодательного собрания Новосибирской области с представительными органами муниципальных районов и городских округов региона.
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