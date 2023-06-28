Военное обозрение

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Украинские волонтёры раскрыли, что на поражённом ударом объекте в Краматорске находились военнослужащие ВСУ и западные инструкторы

Украинские волонтёры раскрыли, что на поражённом ударом объекте в Краматорске находились военнослужащие ВСУ и западные инструкторы

В украинских СМИ продолжают выходить репортажи о вчерашнем мощном взрыве в Краматорске. При этом украинская сторона продолжает называть поражённый в результате удара объект гражданским, несмотря на очевидность присутствия на нём многочисленных военнослужащих.

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