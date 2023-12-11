Интервью креативного директора LOOKY Артема Коновалова

С 15 по 17 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» проходил Национальный рекламный форум. «Сноб» поговорил с креативным директором социальной сети LOOKY о пользе нейросетей для бизнеса и способах продвижения отечественных приложений.
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