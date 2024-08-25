Экс-глава Правительства Российской Федерации Сергей Степашин проинформировал о том, что вторжение Вооружённых сил киевского режима в курское приграничье подтвердило, что спецоперация перетекла в крупномасштабный конфликт, в котором Организация Североатлантического Договора ведёт борьбу против РФ.