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Степашин: События в Курске стали свидетельством конфликта НАТО с РФ

Степашин: События в Курске стали свидетельством конфликта НАТО с РФ

Экс-глава Правительства Российской Федерации Сергей Степашин проинформировал о том, что вторжение Вооружённых сил киевского режима в курское приграничье подтвердило, что спецоперация перетекла в крупномасштабный конфликт, в котором Организация Североатлантического Договора ведёт борьбу против РФ.

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