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stroimdom21

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Осенняя обрезка гортензий: как не остаться без цветов в следующем сезоне

Осенняя обрезка гортензий: как не остаться без цветов в следующем сезоне

Каждый раз, когда осень вступает в свои права, передо мной встаёт один и тот же вопрос: браться за секатор или оставить гортензии в покое до весны? Раньше я действовала по наитию — где-то срежу, где-то пожалею, а потом удивлялась, почему одни кусты стоят в пышных шапках, а другие напоминают зелёную массу без единого бутона.

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