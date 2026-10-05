Осенняя обрезка гортензий: как не остаться без цветов в следующем сезоне

Каждый раз, когда осень вступает в свои права, передо мной встаёт один и тот же вопрос: браться за секатор или оставить гортензии в покое до весны? Раньше я действовала по наитию — где-то срежу, где-то пожалею, а потом удивлялась, почему одни кусты стоят в пышных шапках, а другие напоминают зелёную массу без единого бутона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Реальная экономик...
- Как выбрать идеал...
- Как уберечь расса...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым