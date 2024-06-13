Google готовит более крупные часы Pixel Watch 3 XL к осени 2024 года

Google готовится представить свой новый продукт - умные часы Pixel Watch 3 XL. Эти устройства будут иметь два разных размера экрана: 1,2 дюйма для стандартных Pixel Watch 3 и 1,45 дюйма для увеличенной версии.
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