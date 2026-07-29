Сдавший ЕГЭ на 300 баллов выпускник не смог поступить на бюджет

АЛ

Александр Ляхов

ЕГЭ это бред взбесившихся бюрократов. Должен быть конкурсный отбор в ВУЗ. ВУЗ должен сам отбирает себе студентов!!! А не какие-то бюрократы с бумажками. Нонсен подавать документы в пять вузов. Человека которому все равно куда поступать, лучше не поступать ни куда. А ВУЗУ такие студенты не нужны, а тем более специалисты. Не прошел по конкурсу в этом году. Готовься и поступай в следующем году. В СССР были ребята которые по три четыре раза поступали в один и тот же вуз. Вот некоторые блатные артисты шли в инжинерные вуз: Высцкий, Жеванецкий и ряд других. Занимали конкурсеные места, а потом бросали.