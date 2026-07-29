Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Сдавший ЕГЭ на 300 баллов выпускник не смог поступить на бюджет

Сдавший ЕГЭ на 300 баллов выпускник не смог поступить на бюджет

МК Евгений Семенов В российских социальных сетях обсуждается история выпускника, набравшего 310 баллов на Едином государственном экзамене, но не сумевшего пройти на бюджетное место в выбранный вуз.

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Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
ЕГЭ это бред взбесившихся бюрократов. Должен быть конкурсный отбор в ВУЗ. ВУЗ должен сам отбирает себе студентов!!! А не какие-то бюрократы с бумажками. Нонсен подавать документы в пять вузов. Человека которому все равно куда поступать, лучше не поступать ни куда. А ВУЗУ  такие студенты не нужны, а тем более специалисты. Не прошел по конкурсу в этом году. Готовься и поступай в следующем году. В СССР были ребята которые по три четыре раза поступали в один и тот же вуз. Вот некоторые блатные артисты шли в инжинерные вуз: Высцкий, Жеванецкий и ряд других. Занимали конкурсеные места, а потом бросали.
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1 м.
Ингерман Ланская
санёк, спросика у мамки-папки - сколько абитуров в совдепии ломили в АБЫ какой ВУЗ... а кого выпускали савейские ВУЗы? неучей, бездарей и тупиц... а таких &quot;спецы&quot; отсидев 3 года по направлению в какой-нибудь дыре, сбегали оттуда в любую сторону.. вот и работали в совдепии : учителя - продавцами, инженеры - шоферами, судоводители - сварщиками.... а конкурсный отбор ..это уже проходили  в совдепии - это блат, взятки...
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1 м.
Андрей Силаков
Мужскому контингенту такой сценарий не подходит. Или пан, или воин ВС РФ
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3 н.