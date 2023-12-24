«Арсенал» в 8-й раз лидирует в чемпионате на Рождество. Клуб стал в итоге чемпионом лишь в сезоне-1947/48

В предыдущих 7 случаях лондонцы лишь один раз в итоге стали чемпионами – в сезоне-1947/48. В 1952 году «Арсенал» финишировал третьим, в 1987-м и 1990-м – четвертым, в 2003-м – вторым, в 2008-м – третьим, в прошлом сезоне – вторым.