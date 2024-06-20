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Иваново

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Кинофестиваль «Зеркало» объявил программу и состав жюри

Кинофестиваль «Зеркало» объявил программу и состав жюри

Кинофестиваль «Зеркало» объявил программу и состав жюри В основной конкурс вошли 9 фильмов разных стран: российские и мировые премьеры, а также впервые в истории фестиваля — конкурсный фильм, созданный уроженцем Ивановской области Ильей Зиминым.

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